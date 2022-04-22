Патриарх Кирилл призвал не разрушать единство между верующими

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой (отмечается 24 апреля). В послании, опубликованном на официальном сайте РПЦ, предстоятель призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению Кирилла, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».

Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своём христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами, — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что папа римский выразил сожаление об отмене встречи с патриархом Московским и всея Руси. По его словам, причиной тому стали дипломатические проблемы. Папа римский подчеркнул, что отношения священнослужителей «очень хорошие». Он также отметил, что в Ватикане продвигают политику плодотворного диалога между разными религиями. По его мнению, «согласие важнее конфликта».

Обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском, заявил митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при организации встречи. Иларион отметил, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме.