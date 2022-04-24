Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла
Ландсбергис заявил, что Литва выступила с предложением ввести санкции против патриарха Кирилла
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:30, 24 апреля 2022
Патриарх Московский и всея Руси КириллФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Литовские власти предложили Брюсселю ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за конфликта России с Украиной. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В интервью новостному порталу 15min он уточнил, что окончательного ответа по данной инициативе получено не было, дискуссии продолжаются.
Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии, — заявил дипломат.
Ландсбергис также рассказал об «участии в консультациях» литовских властей относительно намерений местных священнослужителей отделиться от Московского патриархата.
Ранее, накануне Пасхи, патриарх Кирилл призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению Кирилла, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».