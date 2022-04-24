Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

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Представители правящей коалиции в Болгарии планируют 27 апреля посетить Киев для обсуждения вопроса по поставкам вооружения Украине, заявил в эфире телеканала BTV премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он также озвучил поэтапный план действий в рамках поездки.

Первое, мы передадим бронежилеты и каски, как и было обещано. Второе, мы покажем свою политическую поддержку Украине. Третье, обсудим вопрос о том, как вернуть обратно наше судно из Черноморска, —...