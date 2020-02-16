https://static.news.ru/photo/02a0f520-50b5-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: British Divers Marine Life Rescue/facebook.com

Кита длиной более 18 метров выбросило на берег в графстве Корнуолл в юго-западной части Англии. Когда до животного добрались представители занимающейся спасением морской фауны организации British Diving Marine Rescue, оно было уже мертво.

Как пишет местное издание CornwallLive, на теле кита специалисты зафиксировали многочисленные раны. Хвост был разбит о камни. По словам специалистов, животное провело какое-то время в агонии, царапаясь о скалы.

Киту проведут вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Полиция призвала любопытных воздержаться от визитов на побережье, чтобы не создавать пробок на близлежащих дорогах. Территория, на которой лежит тело животного, является частным владением, и только хозяин земли может принять решение убрать мёртвого кита с берега.

В октябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, в американском штате Пенсильвания выбросился на берег и погиб 13-метровый кашалот.