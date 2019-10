https://static.news.ru/photo/d95c23f6-e79b-11e9-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA Wire/PA Images/TASS

Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на шествие в центре Эдинбурга.

Об этом сообщает информагентство Press Association . Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен поддержала шествие через соцсети. Политик пообещала «быть душой» с участниками мероприятия и призвала их не сомневаться в том, что Шотландия получит независимость.

Шествие организовано движением All Under One Banner («Все под одним знаменем»). Движение уже проводило подобное мероприятие в 2018 году. Тогда в шествии также приняли участие около 100 тысяч человек, по оценке организаторов, однако полиция насчитала 20 тысяч человек.

В 2014 году в Шотландии прошёл референдум по вопросу выхода территории из состава Соединённого Королевства. 55% участников проголосовали против независимости. Однако Шотландская национальная партия собирается организовать новый референдум до 2021 года, ссылаясь на то, что жители Шотландии не поддержали Brexit.

