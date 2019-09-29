Эдинбургский университет оказался в центре скандала из-за обвинений в расизме. Их причиной стала конференция, которая проходила в стенах заведения и была как раз посвящена борьбе с расизмом.
Пикантность ситуации заключается в том, что в ходе общественной дискуссии не дали высказаться людям с белой кожей. Им предложили поделиться своим мнением или задать вопросы докладчикам после мероприятия, пишет
Организаторы в свою очередь объяснили это желанием «усилить голоса цветных людей». Однако это не помогло избежать обвинений в расизме, так как, по мнению некоторых участников, инициаторы мероприятия впали в другую крайность явления, с которым пытаются бороться.
Ранее на танцевальных соревнованиях в Москве, как сообщал News.ru, развернулся скандал с расистским оттенком. Одна из участниц подготовила номер, который символизировал присутствие на мероприятии африканской темы. Девушка выступила в костюме темнокожей женщины с гипертрофированными чертами лица.