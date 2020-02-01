Водитель Олег Корзин, спасшийся в серьёзной аварии под городом Куйбышев Новосибирской области, совершил самоубийство. Мужчина наложил на себя руки во время эвакуации его машины.
Автомобиль Корзина врезался в линию электропередач и сильно пострадал,
Во время перевозки транспортного средства он попросил остановиться на заправке и пропал. Позднее его тело нашли в туалете АЗС. По словам друзей мужчины, у него не было суицидальных наклонностей.
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске ученицу десятого класса школы № 112 обнаружили мёртвой. Её тело нашли в школьном туалете, школьница покончила с собой. Непосредственно перед смертью она заходила на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», где оставила статус «Произошла смерть». Кроме того, девочка добавила на стену запись со словами «Это конец».
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