https://static.news.ru/photo/c6c599d0-edf8-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель Олег Корзин, спасшийся в серьёзной аварии под городом Куйбышев Новосибирской области, совершил самоубийство. Мужчина наложил на себя руки во время эвакуации его машины.

Автомобиль Корзина врезался в линию электропередач и сильно пострадал, передаёт Mash. Однако у самого шофёра были лишь царапины.

Во время перевозки транспортного средства он попросил остановиться на заправке и пропал. Позднее его тело нашли в туалете АЗС. По словам друзей мужчины, у него не было суицидальных наклонностей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске ученицу десятого класса школы № 112 обнаружили мёртвой. Её тело нашли в школьном туалете, школьница покончила с собой. Непосредственно перед смертью она заходила на свою страницу в соцсети «ВКонтакте», где оставила статус «Произошла смерть». Кроме того, девочка добавила на стену запись со словами «Это конец».