Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали доставлены в больницы

https://static.news.ru/photo/4b737496-5bcf-11eb-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Восемь из девяти человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали, доставлены в больницу. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

По уточнённой информации, доставлены в больницу восемь человек, по количеству госпитализированных уточняется, — рассказал источник РИА Новости.

Одному из них госпитализация, по всей видимости, не потребовалась. У одного из пострадавших медики зафиксировали перелом, у троих — сильные ушибы, а ещё у пятерых — лёгкие ушибы.

Ранее NEWS.ru писал, что девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание кинотеатра.

Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Прокуратура уже начала проверку.