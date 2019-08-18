Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков заявил, что местные власти окажут помощь с организацией похорон семьи из села Патрикеево, членов которой, по предварительным данным, убил подросток.
Чиновник уже поговорил с отцом школьника, однако он сейчас находится в шоковом состоянии, передаёт
Поэтому пока не понятно, кто будет организатором похорон и какая конкретно помощь будет оказана, — подчеркнул он.
По его словам, родители мальчика развелись, однако мужчина помогал семье деньгами. Мама была нетрудоспособна из-за серьёзной операции, а до неё работала в военной части.
Семья жила на пенсию родителей женщины и на деньги от отца. Кроме того, возможно, родительница тоже получала пособие от государства.
Люльков отметил, что ребёнок получал только положительные характеристики.
Он был общительный, позитивный. Он участвовал в отборочном туре передачи «Умники и умницы», то есть он был интеллектуально очень подготовленный, — заключил политик.
Как писал News.ru, подросток в селе Патрикеево Ульяновской области нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи — матери, двум четырёхлетним детям и бабушке с дедушкой. В результате инцидента пострадавшие погибли, а сам виновник совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.
СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.