https://static.news.ru/photo/0effee76-c1da-11e9-8be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков заявил, что местные власти окажут помощь с организацией похорон семьи из села Патрикеево, членов которой, по предварительным данным, убил подросток.

Чиновник уже поговорил с отцом школьника, однако он сейчас находится в шоковом состоянии, передаёт РИА Новости .

Поэтому пока не понятно, кто будет организатором похорон и какая конкретно помощь будет оказана, — подчеркнул он.

По его словам, родители мальчика развелись, однако мужчина помогал семье деньгами. Мама была нетрудоспособна из-за серьёзной операции, а до неё работала в военной части.

Семья жила на пенсию родителей женщины и на деньги от отца. Кроме того, возможно, родительница тоже получала пособие от государства.

Люльков отметил, что ребёнок получал только положительные характеристики.

Он был общительный, позитивный. Он участвовал в отборочном туре передачи «Умники и умницы», то есть он был интеллектуально очень подготовленный, — заключил политик.

Как писал News.ru, подросток в селе Патрикеево Ульяновской области нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи — матери, двум четырёхлетним детям и бабушке с дедушкой. В результате инцидента пострадавшие погибли, а сам виновник совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.

СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.