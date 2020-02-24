Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Полиция федеральной земли Гессен сообщила об отмене всех карнавальных шествий. Причиной стал инцидент в Фолькмарзене.

Такое решение принято в целях предосторожности, говорится в Twitter местных правоохранительных органов.

Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе, — подчеркнули там.

Как писал NEWS.ru, во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.

Представитель местной полиции заявил, что водитель умышленно направил машину на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.

Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.

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