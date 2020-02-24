Полиция федеральной земли Гессен сообщила об отмене всех карнавальных шествий. Причиной стал инцидент в Фолькмарзене.
Такое решение принято в целях предосторожности, говорится в Twitter местных правоохранительных органов.
Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе, — подчеркнули там.
In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren. Alle in Hessen stattfindenen FastnachtsumzÃ¼ge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch fÃ¼r den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich.