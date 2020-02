Такое решение принято в целях предосторожности, говорится в Twitter местных правоохранительных органов.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.

Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch für den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich .



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7