https://static.news.ru/photo/bfc72bce-5727-11ea-9dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Полиция федеральной земли Гессен сообщила об отмене всех карнавальных шествий. Причиной стал инцидент в Фолькмарзене.

Такое решение принято в целях предосторожности, говорится в Twitter местных правоохранительных органов.

Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе, — подчеркнули там.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.

Alle in Hessen stattfindenen FastnachtsumzÃ¼ge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch fÃ¼r den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich .



Danke fÃ¼r euer VerstÃ¤ndnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

Как писал NEWS.ru, во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.

Представитель местной полиции заявил, что водитель умышленно направил машину на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.

Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.