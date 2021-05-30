В квартире екатеринбургского стрелка прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/58fba088-c16f-11eb-912e-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Взрыв произошёл в квартире, где находится мужчина, открывший стрельбу с балкона по прохожим в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.ru.

Из помещения повалил белый дым. По информации источника ТАСС, это светошумовые гранаты, которые использовали силовики при штурме.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, злоумышленник попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».