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Проводимые в школе психологические тесты не выявляли отклонений у убившего своих родных юноши из Ульяновской области, сообщил местный прокурор Сергей Хуртин.

По его словам, молодой человек не привлекал дополнительного внимания, так как и педагоги, и родственники, и соседи были о нём хорошего мнения, передаёт ТАСС .

Ничто не предвещало такую беду, — подчеркнул он.

Трагедия произошла в селе Патрикеево 18 августа. Старшеклассник зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт. СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.

Как ранее писал News.ru, ульяновскому подростку, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу.