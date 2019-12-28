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Женщина и две её дочери пострадали в ДТП во Внуково. Они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, их сбил автомобиль, сообщили в местном ГУ МВД.

Инцидент произошёл возле дома 2 по улице Базовой, передаёт АГН «Москва». Дети получили травмы головы и переломы, в настоящий момент они доставлены в больницу. Проводится проверка по факту случившегося. Как...