Две машины столкнулись в Истре Московской области. В результате аварии погибли три человека.
Ещё один пассажир получил повреждения, сообщили в местном ГУ МВД.
Инцидент произошёл на седьмом километре дороги Духанино — Истра. Столкновение было лобовым,
В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Как ранее писал NEWS.ru, в центре столицы Татарстана произошло ДТП с участием нескольких машин и дракой, которая попала на видео. Находящийся в неадекватном состоянии водитель, как посчитали очевидцы, сначала сбил мужчину, а потом врезался ещё в несколько стоящих рядом автомобилей.
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