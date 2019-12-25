https://static.news.ru/photo/f8db2ebc-27aa-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре столицы Татарстана произошло ДТП с участием нескольких машин и дракой, которая попала на видео. Находящийся в неадекватном состоянии водитель, как посчитали очевидцы, сначала сбил мужчину, а потом врезался ещё в несколько стоящих рядом автомобилей.

Видеозапись странного происшествия появилась в соцсетях, пишет Life. Сначала на кадрах видно, как несколько человек стоят рядом с иномаркой тёмного цвета на обочине проезжей части. Один из них открывает багажник, и тут вдруг машина дёргается и быстро начинает ехать задним ходом.

В этот момент открывавший багажник мужчина оказывается зажат между двумя машинами, так как водитель тёмного авто врезался, сдавая назад, в соседний автомобиль. Но и это не остановило горе-водителя, и он резко рванул вперёд, протаранив ещё и стоящие перед ним машины.

Но, как оказалось, за кадром осталось ещё много интересного. Неизвестный начал повторять свои манёвры и устроил ещё и ДТП с автобусом и с «Грантой». После этого начались разборки. Один из пассажиров автомобиля, которым управлял неизвестный, попытался подраться с пострадавшими, но ему помешал прохожий. Очевидцы предположили, что устроивший массовую аварию мужчина был пьян.

В МВД Татарстана рассказали, что после случившегося одного пострадавшего пришлось отправить в больницу. Сейчас полицейские Приволжского района устанавливают детали случившегося. Им уже удалось найти владельца тёмного автомобиля, но пока не ясно, кто был за рулём.

Ранее ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 54-м км Горьковского шоссе в Подмосковье, писал NEWS.ru.