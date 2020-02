Горожане получили ножевые ранения, сообщается на сайте Скотленд-Ярда. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника.

#BREAKING : Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx