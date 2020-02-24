Жительница деревни Старая Ленинградской области обратилась в полицию из-за исчезновения своей дочери. Выяснилось, что девочку изнасиловал водитель такси.
Девятиклассница была у подруги в деревне Озерки и хотела вернуться домой на такси. Однако у неё с собой не было денег, и она пообещала оплатить поездку в конечной точке маршрута,
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступника.
Ранее NEWS.ru писал, что 17-летний житель американского Сент-Луиса Норвин Леонидас Лопес-Канте признался, что около 100 раз занимался сексом со своей 11-летней родственницей. В результате одного из многочисленных изнасилований школьница забеременела. Ребёнка она родила в ванной комнате.
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