https://static.news.ru/photo/d6f1f0be-5708-11ea-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница деревни Старая Ленинградской области обратилась в полицию из-за исчезновения своей дочери. Выяснилось, что девочку изнасиловал водитель такси.

Девятиклассница была у подруги в деревне Озерки и хотела вернуться домой на такси. Однако у неё с собой не было денег, и она пообещала оплатить поездку в конечной точке маршрута, передаёт РЕН ТВ. Шофёр пересел на заднее сиденье и принудил школьницу к сексу.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступника.

Ранее NEWS.ru писал, что 17-летний житель американского Сент-Луиса Норвин Леонидас Лопес-Канте признался, что около 100 раз занимался сексом со своей 11-летней родственницей. В результате одного из многочисленных изнасилований школьница забеременела. Ребёнка она родила в ванной комнате.