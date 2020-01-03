https://static.news.ru/photo/b561acc8-2e54-11ea-a731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Врач-стоматолог в Уссурийске избил мать, на руках у которой был трёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл в Уссурийске.

Женщина обратилась в клинику за экстренной помощью. Она объяснила, что ребёнок два дня ничего не ест из-за болей.

Медик отказал ей в помощи и не стал объяснять причины своего решения. Пациентка потребовала написать письменный отказ, но специалист не реагировал на её слова.

Мать достала телефон и начала снимать видео. Тогда врач схватил её за руку и начал ломать пальцы, а также бил локтем по голове. Медики диагностировали у неё перелом среднего пальца и сотрясение мозга, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после удаления зуба у стоматолога. Предполагается, что врач занесла пациенту инфекцию.