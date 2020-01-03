Врач-стоматолог в Уссурийске избил мать, на руках у которой был трёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл в Уссурийске.
Женщина обратилась в клинику за экстренной помощью. Она объяснила, что ребёнок два дня ничего не ест из-за болей.
Медик отказал ей в помощи и не стал объяснять причины своего решения. Пациентка потребовала написать письменный отказ, но специалист не реагировал на её слова.
Мать достала телефон и начала снимать видео. Тогда врач схватил её за руку и начал ломать пальцы, а также бил локтем по голове. Медики диагностировали у неё перелом среднего пальца и сотрясение мозга,
Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после удаления зуба у стоматолога. Предполагается, что врач занесла пациенту инфекцию.
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