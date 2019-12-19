https://static.news.ru/photo/7ba7b0e6-2282-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Три человека открыли огонь в здании ФСБ на площади Воровского в Москве, рассказали в ведомстве. Они устроили перестрелку с охраной.

Во время ЧП двое нападавших были убиты. Третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять.

В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приёмной, — поделились в ФСБ.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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