Три человека открыли огонь в здании ФСБ на площади Воровского в Москве, рассказали в ведомстве. Они устроили перестрелку с охраной.
Во время ЧП двое нападавших были убиты. Третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять.
В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приёмной, — поделились в ФСБ.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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