Самолёт со 190 пассажирами экстренно возвращается в Сочи

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Авиалайнер, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, в экстренном режиме возвращается в точку отправления из-за возможной разгерметизации кабины. На борту находятся 190 пассажиров, рассказали в сочинском аэропорту.

Самолёт принадлежит авиакомпании Azur Air, передаёт ТАСС.

После взлёта по маршруту Сочи — Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины, — рассказали в пресс-службе авиаузла.

Там отметили, что лайнер должен вернуться в Сочи в 22:05 по московскому времени.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) оштрафовало авиакомпанию «Аэрофлот» за то, что та скрыла неудачную посадку самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл 24 января, прилетевший из Уфы борт был вынужден в последний момент уйти на второй круг.

Выполняя манёвр, пилоты на какое-то время потеряли контроль над воздушным судном. Ситуацию удалось исправить в опасной близости от земли, когда до возможного столкновения с поверхностью оставалось около сотни метров, писал NEWS.ru.