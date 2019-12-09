https://static.news.ru/photo/d5fb85fe-19ef-11ea-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Gulfstream G280 Фото: gulfstream.com

Следовавший из Варшавы лайнер Gulfstream G280 приземлился с неисправностями в аэропорту молдавской столицы Кишинёве. В результате ЧП никто не пострадал, рассказала генеральный инспектор по ЧС МВД страны Лилиана Пушкашу.

При подготовке к посадке пилоты обнаружили, что не имеют полного контроля над системами самолёта, передаёт ТАСС. Лётчики приняли решение сделать несколько кругов над воздушной гаванью для выработки топлива.

Наши расчёты были в состоянии готовности, чтобы отреагировать при любой необходимости, то же самое касается и спасательных служб, и пожарных расчётов аэропорта Кишинева, у которого есть свои экипажи. Но их помощь не понадобилась, — подчеркнула она.

На борту судна было четыре пассажира.

Как писал NEWS.ru ранее, двое детей и семеро взрослых погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей 1 декабря в американском штате Южная Дакота. На борту небольшого одномоторного самолёта Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно, следовавшее в Айдахо-Фолс (штат Айдахо), рухнуло на землю почти сразу после взлёта из аэропорта Чемберлен.