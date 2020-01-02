Борт семейства Антонов потерпел крушение на западе Судана. В результате ЧП весь экипаж самолёта погиб.
Инцидент произошёл в городе Эль-Генейна, который является столицей штата Западный Дарфур. О случившемся
Как писал NEWS.ru, ранее cамолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился вблизи аэропорта Алма-Аты. Лайнер упал сразу после взлёта непосредственно за взлётно-посадочной полосой. По предварительным данным, на борту находилось около 90 человек, сообщается о 14 погибших.
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