Фото: wikipedia.org/CC 3.0/Alex Beltyukov

Три машины столкнулись на востоке столицы. В результате ДТП травмы получил один человек, сообщили в местном УГИБДД.

Инцидент произошёл возле дома 20 по улице Хабаровская, передаёт АГН «Москва». По данным анонимного источника журналистов, сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение по двум полосам в связи с ЧП. Ранее NEWS.ru...