https://static.news.ru/photo/da072b38-b7d6-11e9-b6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пятилетний мальчик упал в незакрытый канализационный колодец. Ребёнок остался жив, его осмотрели медики и отправили домой.

Инцидент произошёл вечером 7 октября возле спорткомплекса «Калининец» в микрорайоне Эльмаш на северо-востоке Екатеринбурга, пишет E1.ru .

По данным источника издания в оперативных службах, ребёнок упал с высоты 2,5 м. Открытый колодец оказался сухим, и маме удалось вытащить мальчика на поверхность.

Силовики начали проверку по факту инцидента. Как пояснили в прокуратуре, ребёнок не заметил открытого люка, вокруг которого не было ограждений. Следствие выясняет, кто отвечает за участок, на котором расположен колодец.

Как писал News.ru, по данным пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, с начала 2019 года более 400 детей погибли, свыше семи тысяч пострадали во время самостоятельного летнего отдыха.