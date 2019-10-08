Пятилетний мальчик упал в незакрытый канализационный колодец. Ребёнок остался жив, его осмотрели медики и отправили домой.
Инцидент произошёл вечером 7 октября возле спорткомплекса «Калининец» в микрорайоне Эльмаш на северо-востоке Екатеринбурга, пишет
По данным источника издания в оперативных службах, ребёнок упал с высоты 2,5 м. Открытый колодец оказался сухим, и маме удалось вытащить мальчика на поверхность.
Силовики начали проверку по факту инцидента. Как пояснили в прокуратуре, ребёнок не заметил открытого люка, вокруг которого не было ограждений. Следствие выясняет, кто отвечает за участок, на котором расположен колодец.
Как писал News.ru, по данным пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, с начала 2019 года более 400 детей погибли, свыше семи тысяч пострадали во время самостоятельного летнего отдыха.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен