Сотрудники полиции Бурятии задержали троих подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них ударил силовика ножом в лицо в патрульном автомобиле.
Инцидент произошёл в селе Петропавловка. Пьяные нарушители порядка отобрали у ребёнка игрушку, а один из них пнул малыша. Мать мальчика вызвала правоохранительные органы,
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и посадили дебоширов в патрульный автомобиль. Один из подросток достал нож и с заднего сидения ударил водителя, повредив ему ротовую и носовую полости. Другие силовики сразу же обезоружили нападавшего.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Ростова-на-Дону избилиглаву Минстроя Крыма Михаила Храмова. Поводом для инцидента послужил отказ чиновника пройти медосвидетельствование.
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