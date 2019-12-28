https://static.news.ru/photo/930cbd4a-2b00-11ea-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd03/facebook.com

Сотрудники полиции Бурятии задержали троих подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них ударил силовика ножом в лицо в патрульном автомобиле.

Инцидент произошёл в селе Петропавловка. Пьяные нарушители порядка отобрали у ребёнка игрушку, а один из них пнул малыша. Мать мальчика вызвала правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли на место и посадили дебоширов в патрульный автомобиль. Один из подросток достал нож и с заднего сидения ударил водителя, повредив ему ротовую и носовую полости. Другие силовики сразу же обезоружили нападавшего.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Ростова-на-Дону избилиглаву Минстроя Крыма Михаила Храмова. Поводом для инцидента послужил отказ чиновника пройти медосвидетельствование.