Появилось видео с места взрыва газа в Татарстане

https://static.news.ru/photo/23b6f198-90d2-11eb-8d07-96000091f725_660.jpg Фото: leninogorsk.life / instagram

В соцсетях появились кадры с места взрыва бытового газа в городе Зеленодольске в Татарстане, результатом которого стало разрушение семи квартир на двух этажах.

В МЧС по региону сообщили, что погиб один мужчина, под завалами нашли женщину, она жива. Позднее в Минздраве республики добавили, что пострадали трое, их госпитализировали. Одна женщина в тяжёлом состоянии.

Пожара не было после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане, — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В администрации главы города Михаила Афанасьева сообщили, что сейчас на месте работают все экстренные службы, в том числе на место выехал сам глава района. Будет сформирован штаб. Всех людей из дома эвакуировали.

Как сообщал NEWS.ru, инцидент произошёл в жилом доме на улице Ленина. В МЧС рассказали журналистам, что всего к ликвидации последствий взрыва привлечено 59 человек и 20 единиц техники.