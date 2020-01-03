https://static.news.ru/photo/3fa6ab16-2f97-11ea-9018-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП |ДТП | ХМАО/vk.com

Причиной ДТП в Тюменской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной информации, стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля DAF, который выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Вместе с тем там отметили, что и детей в легковом автомобиле Lada X-Ray перевозили с нарушением Правил дорожного движения. Машина не была оборудована детскими креслами или аналогичными удерживающими устройствами. Самый младший из них, которому было три года, от удара улетел в переднюю часть автомобиля и ударился о панель приборов. 11-летний ребёнок сидел на переднем кресле и был пристёгнут ремнём безопасности, а 13-летний находился на заднем сидении и пристёгнут не был, сообщает Znak.com.

В Госавтоинспекции также отметили, что стрелка спидометра искорёженной Lada Xray застыла на отметке 150 км/час. Ранее водитель легковушки дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в Тобольском районе и Сургуте.

Как писал NEWS.ru, авария произошла вечером 4 января на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибла вся семья.