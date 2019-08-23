https://static.news.ru/photo/c5af5822-c69a-11e9-a291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двенадцатилетнюю девочку из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме, могут перевезти в Санкт-Петербург в течение нескольких дней.

Врачи и сотрудники МЧС смогут осуществить транспортировку при условии, что не будет новых осложнений. Сейчас российская и турецкая стороны планируют ежедневно связываться, чтобы обсуждать состояние маленькой пациентки, передаёт РИА Новости .

Ранее главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов сообщил, что девочка пережила четыре раза клиническую смерть. Сейчас её состояние улучшилось, писал News.ru.