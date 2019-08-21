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Двенадцатилетняя девочка из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме, четыре раза пережила клиническую смерть.

Об этом сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с коллегами из Турции. По его словам, состояние маленькой россиянки оценивают как «крайне тяжёлое». Она находится в коме. О транспортировке даже в пределах больницы не может быть и речи, передаёт РИА Новости .

Ранее посольство России в Турции рассказало о текущей ситуации с пострадавшей на отдыхе девочкой. Дипломаты сообщили, что состояние её остается стабильно тяжёлым. Она находится в университетской больнице Памуккале в городе Денизли.