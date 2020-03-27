Российские военные в течение двух суток так и не смогли найти пилота истребителя Су-27, который упал в Чёрном море. Его поиски прекращены.
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Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолёта, — цитирует ТАСС своего собеседника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спасатели, которые вели поиски лётчика истребителя Су-27, упавшего в Чёрное море, зафиксировали сигнал его радиомаяка. Он шёл из района, находящегося далеко за пределами зоны поисков. В тот момент сигнал, который шёл по направлению от берега в сторону моря, проверялся.
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