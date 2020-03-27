https://static.news.ru/photo/545e1f78-7072-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные в течение двух суток так и не смогли найти пилота истребителя Су-27, который упал в Чёрном море. Его поиски прекращены.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что теперь начнутся поиски самолёта на дне водоёма.

Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолёта, — цитирует ТАСС своего собеседника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спасатели, которые вели поиски лётчика истребителя Су-27, упавшего в Чёрное море, зафиксировали сигнал его радиомаяка. Он шёл из района, находящегося далеко за пределами зоны поисков. В тот момент сигнал, который шёл по направлению от берега в сторону моря, проверялся.