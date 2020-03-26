Российские спасатели, которые ведут поиски лётчика истребителя Су-27, упавшего в Чёрное море, зафиксировали сигнал его радиомаяка. Он шёл из района, находящегося далеко за пределами зоны поисков.
В настоящий момент данный сигнал проверяется,
Сигнал сейчас услышали, в тот район вылетает вертолёт, — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сигнал зафиксирован по направлению от берега в сторону моря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о падении сверхзвукового истребителя Су-27. Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте. Поиск пилота осложнён метеоусловиями. В настоящий момент на поиск лётчика направили гражданские суда, противолодочный корабль и самолёты Ан-26 и Ми-8.
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