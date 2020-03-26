Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пять человек получили травмы в результате пожара в Ульяновской области. Огонь возник в автогазозаправщике — транспортном средстве, предназначенном для перевозки и заправки баллонов с газом.

В настоящий момент нет информации о состоянии пострадавших, передаёт «Интерфакс». ЧП произошло в Инзенском районе региона. Ранее NEWS.ru писал, что семь человек погибли во время пожара в частном доме в...