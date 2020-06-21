Погибшая на Бали блогер поссорилась с отцом за день до смерти

https://static.news.ru/photo/96e5f4e0-b3f9-11ea-99ac-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель (архивное фото) Фото: nastyatropi/instagram.com

Блогер Настя Тропицель, погибшая на Бали, за день до инцидента рассказала о ссоре с отцом. Девушка пожаловалась, что не получает поддержки от родителей.

Она написала в своём Telegram-канале, что у неё «период выгорания», когда требуются силы, поддержка и мотивация. Вместо этого отец критикует её.

В подтверждение девушка опубликовала скриншоты переписки, в которых отец критикует её за то, что она подводит мать и не выполняет свою часть работы после договорённостей. Он писал, что блогер не доводит до конца дела, и призывал её «взяться за голову».

Твой мотоциклист тянет тебя вниз, — писал отец.

Девушка тогда прокомментировала, что ей стыдно за подобные сообщения от родителей.

Как писал NEWS.ru, очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Бали на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Информацию о смерти подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй. 18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.