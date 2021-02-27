Подросток совершил самоубийство на глазах полицейского

https://static.news.ru/photo/c098ddb2-790a-11eb-98f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16-летний подросток совершил самоубийство на глазах у сотрудницы полиции. Инцидент произошёл в подмосковном городе Подольск.

Представительницу силовых структур вызвала мама несовершеннолетнего, которая просила провести с ним профилактическую беседу из-за прогулов школы.

Полицейский прибыла по адресу, вошла в комнату подростка, но не успела остановить его от рокового поступка. Школьник совершил суицид прямо на её глазах, — рассказал источник издания «Регион Online».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего. Они забрали на изучение телефон и ноутбук ребёнка.

Ранее подполковник воинской части в Мытищах свёл счёты с жизнью. Самоубийство произошло в кабинете Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Погибшему было 39 лет. По факту ЧП была проведена доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы погибшего.

До этого в Санкт-Петербурге свела счёты с жизнью 10-летняя девочка. На её смартфоне были обнаружены картинки с изображением способа самоубийства. Мать девочки рассказала, что ребёнок по неизвестным причинам вышел из дома без верхней одежды в 04:30 утра. Тело девочки было найдено на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе города. Примечательно, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично, писал NEWS.ru.