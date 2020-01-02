https://static.news.ru/photo/4c0aa1a0-2d71-11ea-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницы города Крефельд в Германии случайно подожгли вольер с обезьянами в местном зоопарке. Они пришли в полицию и признались в содеянном.

Женщины рассказали, что заказали в Интернете китайские фонарики. Они не знали о действующем с 2009 года запрете на их запуск, а также не думали о возможных последствиях.

В результате им грозит штраф или тюремное заключение до пяти лет, передаёт Rheinische Post.

Пожар произошёл в новогоднюю ночь. В результате ЧП погибли примерно 30 животных. Подозреваемыми являются 60-летняя женщина и её две совершеннолетние дочери.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели вывели около 300 посетителей и 35 сотрудников из торгового центра Intermarche во французском Безансоне из-за поджога автомобиля на подземной парковке. По предварительным данным, злоумышленники пробрались на закрытый этаж муниципальной подземной стоянки и подожгли угнанный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины, а дым начал поступать в супермаркет. Всего сгорели более десятка машин, один человек пострадал.