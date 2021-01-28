Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Москве

https://static.news.ru/photo/d9ffc924-6171-11eb-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стрельба произошла в кафе в Москве. Мужчина открыл огонь по посетителям заведения, три человека получили травмы.

Инцидент произошёл в заведении на Ленинградском проспекте, сообщили в ГУ МВД столицы. Полицейские получили сообщение о стрельбе, прибыли на место и обнаружили три стреляные гильзы.

Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся, — говорится на сайте ведомства.

Один из пострадавших был госпитализирован, два других самостоятельно обратились за помощью врачей. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина.

На прилегающей территории сотрудники правоохранительных органов нашли «предмет, похожий на травматический пистолет», и направили его на экспертизу. Силовики возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемого преступника арестовали.

Ранее сотрудники отдела МВД России по району Черёмушки города Москвы задержали 31-летнего жителя столицы за стрельбу по бездомным кошкам. В отношении него возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.