Мост вместе с автомобилем рухнул в Приморье

В пятницу, 3 апреля, на территории Приморского края рухнул мост через реку Судохол. Во время ЧП на переправе находилась машина. В настоящее время движение в районе аварии заблокировано в обоих направлениях.
Несколько пролётов моста обвалились во время движения машины по переправе. Отмечается, что никто из находившихся в автомобиле людей не получил серьёзных повреждений.
Как рассказали в Примавтодоре, специалисты уже выехали на место происшествия. Эксперты определят пути, по котором некоторое время аварийную территорию смогут объезжать легковые машины.
Проезд для грузового транспорта и так был запрещён. Параллельно будет определено, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста, — приводит сообщение от Примавтодора KP.RU.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство приморского края сообщило об ограничении движения транспорта на трассе Артём — Находка. Причиной стало обрушение опоры моста.
Инцидент произошёл возле города Фокино на 89-м километре дороги.