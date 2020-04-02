Мост вместе с автомобилем рухнул в Приморье

https://static.news.ru/photo/d07746da-7571-11ea-81e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уссур Точка-Нет/vk.com

В пятницу, 3 апреля, на территории Приморского края рухнул мост через реку Судохол. Во время ЧП на переправе находилась машина. В настоящее время движение в районе аварии заблокировано в обоих направлениях.

Несколько пролётов моста обвалились во время движения машины по переправе. Отмечается, что никто из находившихся в автомобиле людей не получил серьёзных повреждений.

Как рассказали в Примавтодоре, специалисты уже выехали на место происшествия. Эксперты определят пути, по котором некоторое время аварийную территорию смогут объезжать легковые машины.

Проезд для грузового транспорта и так был запрещён. Параллельно будет определено, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста, — приводит сообщение от Примавтодора KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство приморского края сообщило об ограничении движения транспорта на трассе Артём — Находка. Причиной стало обрушение опоры моста.

Инцидент произошёл возле города Фокино на 89-м километре дороги.