Москвич заживо сжёг приятеля в квартире

Житель Москвы облил своего знакомого горючей жидкостью и поджёг его. Мужчина сгорел заживо.
Инцидент произошёл в квартире многоэтажного дома на Ясеневой улице. В результате возник пожар, после которого сотрудники экстренных служб обнаружили на улице труп 43-летнего мужчины,
Спасатели осмотрели квартиру и пришли к выводу, что, вероятно, причиной ЧП стал поджог. Представители правоохранительных органов нашли подозреваемого и задержали его: им оказался 38-летний знакомый погибшего.
Предполагаемый преступник рассказал о случившемся. Он сообщил силовикам, что заранее приготовил ёмкость с горючим.
Ранее мужчина и женщина были задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве. Жертва пары была сожжена заживо.
Компания из трёх человек употребляла спиртные напитки в гаражном массиве местной промзоны. Следствие полагает, что в какой-то момент сожительница мужчины устроила сцену ревности. Тогда тот облил соперницу своей возлюбленной из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Затем оба покинули место преступления, писал NEWS.ru.