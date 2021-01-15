Москвич заживо сжёг приятеля в квартире

https://static.news.ru/photo/69ad2e6e-57ee-11eb-b655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы облил своего знакомого горючей жидкостью и поджёг его. Мужчина сгорел заживо.

Инцидент произошёл в квартире многоэтажного дома на Ясеневой улице. В результате возник пожар, после которого сотрудники экстренных служб обнаружили на улице труп 43-летнего мужчины, передаёт РЕН ТВ.

Спасатели осмотрели квартиру и пришли к выводу, что, вероятно, причиной ЧП стал поджог. Представители правоохранительных органов нашли подозреваемого и задержали его: им оказался 38-летний знакомый погибшего.

Предполагаемый преступник рассказал о случившемся. Он сообщил силовикам, что заранее приготовил ёмкость с горючим.

Ранее мужчина и женщина были задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве. Жертва пары была сожжена заживо.

Компания из трёх человек употребляла спиртные напитки в гаражном массиве местной промзоны. Следствие полагает, что в какой-то момент сожительница мужчины устроила сцену ревности. Тогда тот облил соперницу своей возлюбленной из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Затем оба покинули место преступления, писал NEWS.ru.