Мосгортранс выяснит причины пожара в рейсовом автобусе, вспыхнувшем на Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сегодня около 20:00 в районе дома 15 по Тверской улице произошло возгорание в моторном отсеке автобуса маршрута № 904, — приводит сообщение
РИА Новости.
В транспортной компании добавили, что пассажиров загоревшегося автобуса оперативно высадил водитель и вызвал пожарный расчёт. Пострадавших нет.
Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, — резюмировали на предприятии.
Как писал News.ru, пассажирский автобус загорелся на Тверской улице в центре Москвы недалеко от столичной мэрии.