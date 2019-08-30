Фото: Транспорт Москвы/vk.com

Два человека погибли при падении вертолёта в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудном. Информацию об этом озвучили в ГУ МЧС по Московской области.

Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего, — рассказали в ведомстве. Как писал News.ru, 31 августа небольшой вертолёт упал в Клязьминское водохранилище, перерубив лопастями провода ЛЭП. В...