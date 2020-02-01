https://static.news.ru/photo/12bf89aa-4500-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошёл на заправке в городе Мелеуз Республики Башкортостан. Причиной стал установленный в иномарке баллон с метаном.

Владелец автомобиля находился возле кассы и не получил повреждений, передаёт Bash.news. В результате ЧП никто не пострадал, заправка также осталась цела.

Сотрудники не стали вызывать пожарных, так как открытого очага горения не возникло. В настоящий момент на месте работает полиция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.