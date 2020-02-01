Взрыв произошёл на заправке в городе Мелеуз Республики Башкортостан. Причиной стал установленный в иномарке баллон с метаном.
Владелец автомобиля находился возле кассы и не получил повреждений,
Сотрудники не стали вызывать пожарных, так как открытого очага горения не возникло. В настоящий момент на месте работает полиция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.
В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.
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