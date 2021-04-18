Самолёт аварийно сел в Новосибирске: у пилота случился инсульт

https://static.news.ru/photo/95b326de-abf7-11e9-b084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Грузовой самолёт экстренно приземлился в Новосибирске, потому что у командира судна в небе случился инсульт.

Как сообщил Mash Siberia, члену экипажа Boeing 787-800 Dreamliner, осуществлявшего рейс Париж — Токио, стало плохо в полёте.

Судно запросило посадку над Нижневартовском. В 09:53 самолёт приземлился в Новосибирске. У трапа его ждала скорая, на которой пилота сразу же увезли в реанимацию.

Самолёт Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка, — подтвердили ТАСС в пресс-службе аэропорта Новосибирска.

Техническая неисправность стала причиной экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Boeing 737, следовавшего из Казани в Стамбул 5 апреля. Посадка прошла успешно. Boeing перед этим сделал 15 кругов над Казанью. Известно, что самолёт летел на высоте около 3,6 км со скоростью значительно ниже стандартной при пассажирских перевозках, писал NEWS.ru.