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Появилось видео наезда на толпу людей в Екатеринбурге

23:45, 11 мая 2021
Фото: E1.RU / ВКонтакте

Две иномарки на полной скорости столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате чего одна из них отлетела в толпу людей, стоявших на тротуаре. 

На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка столкнулись Toyota Camry и Seat, сообщило «Е1». Пострадали шесть человек, включая двоих детей. 

В ГИБДД поделились кадрами момента ДТП. На них видно, что Seat не остановился на красный свет и на большой скорости в него влетела Toyota. Seat улетел на пешеходный переход. В итоге ГИБДД считает подозреваемым в провоцировании аварии водителя Seat.

Также издание опубликовало видео с видеорегистратора сразу после ДТП. 

«Е1» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых пишет, что молодой человек получил права около 12 месяцев назад и уже получил 11 штрафов за превышение скорости.

Пятеро пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей, которых вывели на прогулку бабушка и дедушка. У детей ушибы и сотрясение.

Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек. 

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