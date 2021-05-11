Появилось видео наезда на толпу людей в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/5a12a368-b297-11eb-9b1a-96000091f725_660.jpg Фото: E1.RU / ВКонтакте

Две иномарки на полной скорости столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате чего одна из них отлетела в толпу людей, стоявших на тротуаре.

На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка столкнулись Toyota Camry и Seat, сообщило «Е1». Пострадали шесть человек, включая двоих детей.

В ГИБДД поделились кадрами момента ДТП. На них видно, что Seat не остановился на красный свет и на большой скорости в него влетела Toyota. Seat улетел на пешеходный переход. В итоге ГИБДД считает подозреваемым в провоцировании аварии водителя Seat.

Также издание опубликовало видео с видеорегистратора сразу после ДТП.

«Е1» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых пишет, что молодой человек получил права около 12 месяцев назад и уже получил 11 штрафов за превышение скорости.

Пятеро пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей, которых вывели на прогулку бабушка и дедушка. У детей ушибы и сотрясение.

Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек.