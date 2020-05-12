12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Жертвами стали пять человек, ещё 150 были выведены из здания. Трагедия случилась в результате возгорания одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М». Руководство медучреждения приняло решение отказаться от использования этих устройств до окончания расследования. Среди предварительных причин произошедшего: короткое замыкание, неисправность аппарата, перегрузка и неправильная эксплуатация. Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.
St. Petersburg EMERCOM/via Globallookpress.com
vk.com/ spb_today/Global Look Press
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС
Валентин Егоршин/ РИА Новости
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен