12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Жертвами стали пять человек, ещё 150 были выведены из здания. Трагедия случилась в результате возгорания одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М». Руководство медучреждения приняло решение отказаться от использования этих устройств до окончания расследования. Среди предварительных причин произошедшего: короткое замыкание, неисправность аппарата, перегрузка и неправильная эксплуатация. Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.