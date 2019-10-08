Авария с участием двух грузовых машин произошла на 31 километре Московской кольцевой автодороги (МКАД).
В результате ЧП пострадал как минимум один человек, сообщил источник News.ru. В настоящий момент для движения перекрыты три полосы, что сильно затрудняет движение.
Ранее News.ru писал, что мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен