Грузовик сбил женщину на переходе в Москве

https://static.news.ru/photo/bdfc28a4-80f1-11eb-b306-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой автомобиль марки Mercedes сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, сообщили в Департаменте транспорта города.

Инцидент произошёл у дома 4/2 по Ленинградскому проспекту.

На Ленинградском проспекте в районе дома 4/2 грузовой автомобиль Mercedes <...> сбил пешехода на пешеходном переходе, — говорится в Telegram Дептранса.

По информации ведомства, врачи предварительно диагностировали у 60-летней женщины сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент она доставлена в больницу.

Движение транспорта по дублёру Ленинградского проспекта в связи с ДТП затруднено на расстоянии 400 метров от места аварии.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело принято в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.