Семь человек погибли в ДТП с фурой и легковушкой под Самарой

Семь человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
По имеющимся данным, трагедия
Как уточнили в прокуратуре региона, столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. Об этом
Информация по пострадавшим уточняется. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге в воскресенье, 7 марта, произошла авария с участием 11 автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе Ярославского шоссе.