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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с фурой и легковушкой под Самарой

07:59, 08 марта 2021 195
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По имеющимся данным, трагедия произошла в 05:50 на трассе Волжский — Курумоч. 

Как уточнили в прокуратуре региона, столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. Об этом пишет РИА Новости.

Информация по пострадавшим уточняется. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге в воскресенье, 7 марта, произошла авария с участием 11 автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе Ярославского шоссе.

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