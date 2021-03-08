Семь человек погибли в ДТП с фурой и легковушкой под Самарой

https://static.news.ru/photo/dafcb480-acf0-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По имеющимся данным, трагедия произошла в 05:50 на трассе Волжский — Курумоч.

Как уточнили в прокуратуре региона, столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. Об этом пишет РИА Новости.

Информация по пострадавшим уточняется. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге в воскресенье, 7 марта, произошла авария с участием 11 автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе Ярославского шоссе.