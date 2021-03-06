На МКАД столкнулись 11 автомобилей

https://static.news.ru/photo/5de9a77e-7f1c-11eb-baa7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московской кольцевой автомобильной дороге в воскресенье, 7 марта, произошла авария с участием 11 автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе Ярославского шоссе. Об этом сообщили представители пресс-службы городского департамента здравоохранения.

В настоящий момент движение на внешней стороне 93 км МКАД перекрыли.

В районе Ярославского шоссе произошло массовое ДТП, предварительно, с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы. Движение перекрыто по левой и двум средним полосам, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших или жертвах ДТП отсутствует.

Как ранее передавал NEWS.ru, на Садовом кольце у здания внешнеполитического ведомства столкнулись четыре автомобиля, включая Gelandewagen и Hyundai. Пострадали четыре человека. Одного из них доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

В столичном департаменте транспорта, в свою очередь, сообщили, что на Смоленском бульваре автомобиль столкнулся с неисправной машиной, после чего были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца.