https://static.news.ru/photo/9e300b74-bd1d-11e9-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево остановили в «зелёном коридоре» гражданина Франции. В его кошельке нашли марихуану.

Мужчина прилетел в столицу из Риги, сообщается на сайте Шереметьевской таможни. Подозрения таможенников подтвердил проведённый на месте экспресс-тест.

Силовики усмотрели в действиях иностранца признаки преступления, предусмотренного статьёй о контрабанде наркотиков.

Ранее News.ru писал, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагон, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.