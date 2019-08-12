Сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево остановили в «зелёном коридоре» гражданина Франции. В его кошельке нашли марихуану.
Мужчина прилетел в столицу из Риги, сообщается на
Силовики усмотрели в действиях иностранца признаки преступления, предусмотренного статьёй о контрабанде наркотиков.
Ранее News.ru писал, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагон, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.