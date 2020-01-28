https://static.news.ru/photo/766e29c4-4204-11ea-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Бирюлёво Царицыно Чертаново/vk.com

Трансформатор загорелся на столичной ТЭЦ-26 в Западном Бирюлёво. В результате ЧП был отключён один из энергоблоков.

Причиной инцидента стало короткое замыкание, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В местном главке МЧС журналистам подтвердили факт возгорания, его площадь составила 60 кв. м. В настоящий момент информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной пожара в селе Хомутово Иркутской области, в результате которого погибли два мальчика-близнеца, стало, по предварительным данным, короткое замыкание.