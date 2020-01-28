Трансформатор загорелся на столичной ТЭЦ-26 в Западном Бирюлёво. В результате ЧП был отключён один из энергоблоков.
Причиной инцидента стало короткое замыкание,
В местном главке МЧС журналистам подтвердили факт возгорания, его площадь составила 60 кв. м. В настоящий момент информации о пострадавших в ведомство не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной пожара в селе Хомутово Иркутской области, в результате которого погибли два мальчика-близнеца, стало, по предварительным данным, короткое замыкание.
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