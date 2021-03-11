Два грузовика и две легковые машины столкнулись на МКАД

https://static.news.ru/photo/07dd1906-828c-11eb-881d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием четырёх машин, две из которых грузовые, произошла на МКАД, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Инцидент произошёл на 41-м километре кольцевой дороги.

На 41-м км МКАД столкнулись четыре автомобиля, два из них — грузовики, — говорится в Telegram дептранса.

По предварительной информации, в результате ЧП травмы получил один человек. Движение транспорта затруднено на расстоянии 3,7 км от места аварии.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело принято в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.