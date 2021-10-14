Девушка выпала из окна общежития МГУ

Студентка МГУ выпала из окна 14-го этажа Дома аспирантов и стажёров (ДАС) вуза, стало известно NEWS.ru. Накануне у девушки прошла комиссия по отчислению, но решение было принято в её пользу.

Погибшая училась на биологическом факультете. Жители общежития видели машины скорой помощи, врачей и полицейских.

Охранники бегали, консилиум полицейских и медиков стоял на месте падения, но тело быстро упаковали и унесли, — рассказал живущий в ДАС студент.

Ранее семиклассник из Москвы узнал, что его оставили на второй год, и попытался совершить самоубийство. Мальчика не стали переводить в следующий класс из-за шести двоек в году. Мать знала об этом сразу, но не захотела портить сыну каникулы. В результате она рассказала об этом ребёнку только за три дня до торжественной линейки.

Он очень расстроился и 31 августа после прогулки решил свести счёты с жизнью. Школьник купил дешёвых лекарств в аптеке и выпил их, после чего почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали с отравлением. Его жизни ничего не угрожало.