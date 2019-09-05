Военный вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Саратовской области. МЧС подтвердило крушение воздушного судна, которое произошло рядом с населённым пунктом Соколовый. Машина принадлежит Министерству обороны России.

ЧП случилось на учебной авиационной базе филиала Военного учебно-научного центра ВВС РФ «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Авария произошла вскоре после взлёта. Вертолёт загорелся при ударе о землю. По предварительным данным, на борту был только экипаж. Издание Baza пишет, что он состоит из трёх военных. Сообщается, что никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. В МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 30 кв.м.

Причиной крушения могло стать разрушение одной из стоек шасси. Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

Другие СМИ сообщают, что причиной аварии с военным Ми-8 стало касание лопастями земли при взлёте.

По мнению члена Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России» и заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, «либо лётчик промахнулся, либо метеоусловия, либо что-то с вертолётом».

Саратов ЧП/vk.com

Тысяча причин почему он мог там находиться. Вояки выполняют очень много задач, в том числе и гражданского назначения, и по своим делам летают. Жёсткая посадка. Посадка это когда садятся, а когда горят и падают, это не посадка. Это авария. Ми-8 — это воздушный автомобиль. Если баран сидит за рулём, значит будет авария, если человек, который внимательно относится к выполнению обязанностей водителя, всё будет нормально. Нужна обязательно подготовка пилота. Сызранское военное училище они [пилоты] закончили, там только готовят вертолётчиков, единственное училище, готовящее специалистов такого класса. А так всегда с ними есть командир и бортинженер. Их три человека летает, экипаж. А машина может до 30 человек военнослужащих поднять. Там двигатели по 2,5 лошадиных сил, то есть 5 тысяч лошадиных сил, — сказал Сытников News.ru. Юрий Сытников заслуженный пилот РФ

Ми-8 был создан в СССР в 1960-х годах в ОКБ имени М. Л. Миля. Эта воздушная машина — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире и в истории авиации.

3 сентября в Ставропольском крае на расстоянии 38 километров от Будённовска рухнул военный самолёт Су-25УБ. Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Штурмовик обнаружили 4 сентября. Летчиков в кабине не было, их парашюты также не нашли. Тела пилотов обнаружили в этот же день позже. В авиакатастрофе жизни лишились начальник безопасности полётов и командир звена.