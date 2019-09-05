Военный вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Саратовской области. МЧС подтвердило крушение воздушного судна, которое произошло рядом с населённым пунктом Соколовый. Машина принадлежит Министерству обороны России.
ЧП случилось на учебной авиационной базе филиала Военного учебно-научного центра ВВС РФ «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Авария произошла вскоре после взлёта. Вертолёт загорелся при ударе о землю. По предварительным данным, на борту был только экипаж. Издание
Причиной крушения могло стать разрушение одной из стоек шасси. Об этом сообщили в Минобороны России,
Другие СМИ сообщают, что причиной аварии с военным Ми-8 стало касание лопастями земли при взлёте.
По мнению члена Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России» и заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, «либо лётчик промахнулся, либо метеоусловия, либо что-то с вертолётом».
Ми-8 был создан в СССР в 1960-х годах в ОКБ имени М. Л. Миля. Эта воздушная машина — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире и в истории авиации.
3 сентября в Ставропольском крае на расстоянии 38 километров от Будённовска рухнул военный самолёт Су-25УБ. Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Штурмовик обнаружили 4 сентября. Летчиков в кабине не было, их парашюты также не нашли. Тела пилотов обнаружили в этот же день позже. В авиакатастрофе жизни лишились начальник безопасности полётов и командир звена.