Человек пострадал при пожаре в рейсовом автобусе в Мурманске

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Два человека погибли на вечеринке в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Причиной стала стрельба, которую открыл один из посетителей мероприятия, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошёл примерно в 04:41 по местному времени (12:41 по московскому времени). Неизвестный поссорился с участниками вечеринки и начал стрелять. В результате два человека погибли на месте. Кроме того, 13...