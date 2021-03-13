Человек пострадал при пожаре в рейсовом автобусе в Мурманске

Рейсовый автобус загорелся в Мурманске. В результате ЧП пострадал один человек, рассказали в ГУ МЧС региона.
По предварительным данным, травмы получил водитель транспортного средства.
Предварительно, один пострадавший, водитель, передан бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.
Спасатели получили информацию о пожаре в 19:11 по местному времени (совпадает с московским). Сейчас всех пассажиров эвакуировали, на месте работают пожарные,
Ранее NEWS.ru писал, что в Анапе произошёл крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Причиной возгорания стала нелегальная сауна, обустроенная одним из жильцов. В результате пожара выгорел весь мансардный этаж, пострадали более двух десятков квартир. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Назначена пожаротехническая и оценочная экспертизы, в администрации города и управляющей компании изъята необходимая для следствия документация, идут допросы свидетелей и пострадавших жильцов.