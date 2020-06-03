Бензовоз попал в аварию на МКАД

https://static.news.ru/photo/9c5a6f6c-8ceb-11ea-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три машины столкнулись на МКАД на западе столицы. Одним из участников аварии оказался бензовоз.

В баке транспортного средства не было топлива, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Также в ДТП попали такси и «Газель».

Одного из пострадавших зажало в машине, однако спасатели вытащили его и передали медикам. В настоящее время движение на двух полосах этого участка перекрыто.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.