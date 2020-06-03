Бензовоз попал в аварию на МКАД

Три машины столкнулись на МКАД на западе столицы. Одним из участников аварии оказался бензовоз.
В баке транспортного средства не было топлива,
Одного из пострадавших зажало в машине, однако спасатели вытащили его и передали медикам. В настоящее время движение на двух полосах этого участка перекрыто.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.
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